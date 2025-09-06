Звезды предупреждают: Скорпионов, Козерогов и Близнецов скоро ждут серьезные проблемы на работе

Звезды приготовили неприятные сюрпризы для некоторых знаков Зодиака на следующей неделе. Эзотерик Майя Королева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о проблемах на работе у Скорпионов, Козерогов и Близнецов.

Положение планет сулит напряженную атмосферу для Скорпионов — особенно в общении с коллегами и руководством. Возможны скрытые интриги, проверки или обострение конфликтов, которые давно тлели. По словам Королевой, лучше не втягиваться в игры власти, а держать дистанцию и внимательно следить за документами и словами.

Для Козерогов неделя будет перегружена обязанностями, возможно давление сверху. Стоит держать баланс между лояльностью и самоуважением. Близнецам будет сложно ясно мыслить и доносить своим идеи, отметила астролог. Возможны недоразумения в письмах, переговорах, путаница в задачах, поэтому не стоит подписывать важные бумаги на скорую руку.

