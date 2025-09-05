Змеи, вараны и птицы: каких животных запрещено держать дома с сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года в силу вступил обновленный перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Подробнее о нововведениях интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала адвокат Яна Воробьева.

По словам эксперта, основанием для установления запрета является Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Перечень утвержден постановлением правительства РФ от 17 июня 2020 года (в ред. от 1 августа 2025 года) «Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию в целях получения положительных эмоций и (или) эстетического удовлетворения». Ограничения ввели для безопасности граждан, а также для гуманного отношения к животным, не приспособленным к содержанию в домашних условиях или требующим специальных условий», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В жилых помещениях запрещается содержать крупных хищников — например, львов и тигров, а также крупных обезьян и других приматов.

«Всех крокодилов, ядовитых змей, крупных питонов, ядовитых ящериц, комодских варанов, опасных земноводных, ядовитых пауков и скорпионов, акул, скатов, электрических угрей и других опасных морских обитателей. Под запрет попали страусы, казуары, пеликаны, фламинго, пингвины, крупные хищные и редкие птицы», — добавила Воробьева.

Запрет, продолжила она, распространяется на случаи, когда животные содержатся в жилых помещениях, в том числе в квартирах и частных домах.

«Исключения предусмотрены для организаций, имеющих лицензию на содержание животных. Например, зоопарки и цирки. Ответственность за нарушение установленных ограничений может наступать в соответствии со статьями Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также уголовным законодательством — в случае жестокого обращения с животными или незаконного оборота редких видов», — заключила адвокат.

