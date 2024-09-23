Мания величия и даже биполярное расстройство: Дана Борисова устроила скандал на шоу «Звезды в джунглях» не просто так

В эфире телеканала ТНТ вышло шоу «Звезды в джунглях», одной из участниц проекта стала Дана Борисова. Однако бывшая ведущая программы «Армейский магазин» покинула реалити после первого выпуска, по ее собственным словам, из-за неудачной шутки. Эксцентричное поведение Борисовой оказалось связано с биполярным расстройством, подробнее об этом — в материале «Подмосковье сегодня».

На «Шоу Воли» экс-телеведущая рассказала о том, с какими трудностями добиралась до Колумбии, где проходят съемки. В дороге Борисова потеряла багаж с таблетками от биполярного расстройства, селебрити призналась, что находится на пожизненной терапии. Она ждала, что участие в реалити-шоу для нее окажется быстрым. По мнению самой Борисовой, другие участники проекта приняли решение выгнать ее из-за неудачной шутки о том, что раньше она снималась с великими людьми — не то, что сейчас. Нынешних участников шоу «Звезды в джунглях» Дана Борисова назвала «малолетками, сопляками, блогерами».

«Первое, из-за чего возникает такое поведение — это, конечно, биполярное расстройство. Это очень специфическое состояние, в котором эпизоды депрессии перемежаются и чередуются с эпизодами мании и гипомании. И здесь это достаточно четко отслеживается», — считает психолог Адиля Бурова.

По словам специалиста, при данном типе расстройства человек может либо находиться в максимальном восторге, либо впадать в состояние отсутствия энергии, желания с кем-то общаться.

«Стоит отметить, что мир у нас работает по системе зеркал. Все люди вокруг нас — это наши отражения. В них может быть неприятно смотреть, но мы внутри себя их не видим и не принимаем. Здесь можно сказать о том, что люди, собравшиеся вокруг Даны, — это те ее части, которые она внутри себя не принимает и, возможно, имеет какие-то страхи», — пояснила Бурова.

Экс-телеведущая может бояться того, что ее никто не будет знать, остаться незамеченной, продолжила она. Данные страхи могут быть родом из детства, нередко они вызваны отношением родителей.

«То же самое я могу сказать и об эпизоде, где она сравнивает старый проект со знаменитыми людьми с новым, участники которого не так популярны. Здесь тоже прослеживается страх, что ее забудут, или внимание с нее переместиться на других людей», — отметила специалист.

Жесткие высказывания Даны Борисовой в сторону других участников «Звезд с джунглях» могут говорить о том, что экс-телеведущая воспринимает их как слабых людей, личностей небольшого масштаба.

«Это то, что она в себе не принимает. Когда нас окружают слабые люди, и нас это раздражает, значит, что слабость мы не принимаем внутри себя. Но мы не роботы и мы не можем быть постоянно сильными, потому что живем в дуальном мире, и у нас есть как слабость, так и сила», — подчеркнула Бурова.

По словам эксперта, человек, который сравнивает людей, надевает на себя маску мании величия, но внутри испытывает совершенно другие эмоции. Такая маска лишь помогает человеку защититься, чтобы не чувствовать себя уязвимым.

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