Десять детских площадок установили в Химках, сообщили в пресс-службе муниципальной администрации. Всего на текущий год в городе запланирована установка пятнадцати игровых комплексов в рамках благоустройства дворов.

По словам замглавы Химок Николая Батышева, оставшиеся пять площадок установят до конца текущего месяца.

На следующей неделе работы по комплексному благоустройству начнутся у 29-го и 31-го домов по улице Мичурина и у дома №42 по улице Фрунзе в Сходне, а также в микрорайоне Школьный в Брехово.

В ходе работ во дворах заменят информационные стенды, оборудуют освещение и видеонаблюдение, установят детские площадки и скамейки, отремонтируют пешеходные коммуникации и автомобильные проезды.

Помимо этого, в Химках продолжают ремонтировать детские игровые и спортивные городки. К примеру, работы близятся к завершению на Юбилейном проспекте в Новых Химках.