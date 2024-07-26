Десять детских площадок установили в Химках
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Химки]
Десять детских площадок установили в Химках, сообщили в пресс-службе муниципальной администрации. Всего на текущий год в городе запланирована установка пятнадцати игровых комплексов в рамках благоустройства дворов.
По словам замглавы Химок Николая Батышева, оставшиеся пять площадок установят до конца текущего месяца.
На следующей неделе работы по комплексному благоустройству начнутся у 29-го и 31-го домов по улице Мичурина и у дома №42 по улице Фрунзе в Сходне, а также в микрорайоне Школьный в Брехово.
В ходе работ во дворах заменят информационные стенды, оборудуют освещение и видеонаблюдение, установят детские площадки и скамейки, отремонтируют пешеходные коммуникации и автомобильные проезды.
Помимо этого, в Химках продолжают ремонтировать детские игровые и спортивные городки. К примеру, работы близятся к завершению на Юбилейном проспекте в Новых Химках.