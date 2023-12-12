Движение по мосту через ручей у деревни Матюково открыли в Ступино

Движение по мостовому сооружению через ручей у деревни Матюково открыли в Ступино. Ранее на объекте провели ремонтные работы, сообщили в подмосковном Минтрансе.

Ремонт стартовал в прошлом году. В его рамках была демонтирована часть конструкции и установлены новые кольца водопропускной трубы, а также обустроены новые ограждения.

Мост связывает множество небольших населенных пунктов муниципалитета. Кроме того, по нему можно проехать к федеральной трассе А-108 и Староситненскому шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале работ в рамках основного этапа реконструкции Каширского шоссе.