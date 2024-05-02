Обработку от клещей завершили в парках Подмосковья
Фото: [Министерство благоустройства МО]
Обработку от клещей завершили в подмосковных парках. Об этом говорится в сообщении Министерства благоустройства Московской области.
«Всего в регионе 194 парка культуры и отдыха и для нас важно не только создавать парки и их благоустраивать, но также обеспечивать в них комфорт и безопасность для всех жителей и гостей Московской области», - подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин.
Жителей муниципалитетов заблаговременно информировали о проведении работ в чатах общественных советов. На период обработки территории парков закрывали. Там, где работы были проведены, устанавливали соответствующие информационные таблички.
Эффект от обработки сохраняется в течение полутора месяцев. После этого работы в парках планируется провести еще раз.