Обработку от клещей завершили в парках Подмосковья

Обработку от клещей завершили в подмосковных парках. Об этом говорится в сообщении Министерства благоустройства Московской области.

«Всего в регионе 194 парка культуры и отдыха и для нас важно не только создавать парки и их благоустраивать, но также обеспечивать в них комфорт и безопасность для всех жителей и гостей Московской области», - подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин.

Жителей муниципалитетов заблаговременно информировали о проведении работ в чатах общественных советов. На период обработки территории парков закрывали. Там, где работы были проведены, устанавливали соответствующие информационные таблички.

Эффект от обработки сохраняется в течение полутора месяцев. После этого работы в парках планируется провести еще раз.