В Красногорске обустроили новую переходно-скоростную полосу
Фото: [Минтранс МО]
В Красногорске обустроили еще одну переходно-скоростную полосу – на участке дороги у СНТ «Рябинушка». Об этом говорится в сообщении подмосковного Минтранса.
Также на участке провели работы по переразметке, таким образом, разделив транспортные потоки.
Всего в этом году планируется создать двадцать переходно-скоростных полос. Одиннадцать из них уже созданы.
Такие полосы позволяют снизить число аварий и пробок. Пропускная способность участка после их организации повышается.
Ранее движение оптимизировали на участках в Жуковском, Павловском Посаде, Одинцово, Солнечногорске, Серпухове.