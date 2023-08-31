В Красногорске обустроили новую переходно-скоростную полосу

В Красногорске обустроили еще одну переходно-скоростную полосу – на участке дороги у СНТ «Рябинушка». Об этом говорится в сообщении подмосковного Минтранса.

Также на участке провели работы по переразметке, таким образом, разделив транспортные потоки.

Всего в этом году планируется создать двадцать переходно-скоростных полос. Одиннадцать из них уже созданы.

Такие полосы позволяют снизить число аварий и пробок. Пропускная способность участка после их организации повышается.

Ранее движение оптимизировали на участках в Жуковском, Павловском Посаде, Одинцово, Солнечногорске, Серпухове.