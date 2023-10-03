В Раменском открыли разноуровневый пешеходный переход у станции «Удельная»

Новый разноуровневый пешеходный переход открылся в Раменском возле железнодорожной станции «Удельная». Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, объект связывает Интернациональную улицу и Южный проспект.

В ведомстве отметили, что переход соответствует всем принятым в области стандартам безопасности. С его открытием более двадцати тысяч человек смогут переходить пути с большим комфортом.

Протяженность пролетного строения перехода составляет 65 метров. Объект оборудован лестничными сходами и пассажирскими лифтами. В рамках строительства было обеспечено его примыкание к Южному проспекту. Сейчас на прилегающей к переходу территории проводится благоустройство. В ближайшее время здесь включат лифты.

Ранее подобные переходы открыли в Химках, Истре, Реутове и Люберцах. Благодаря их вводу смертность на железной дороге на станциях снизилась почти на 100%. До конца года планируется открыть еще два аналогичных объекта в Ленинском и Серпухове.