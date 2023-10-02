В Волоколамске завершили ремонтные работы на региональных дорогах

В Волоколамске были завершены ремонтные работы на региональных дорогах, они проводились в рамках нацпроекта. Об итогах ремонта рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Всего в этом сезоне в муниципалитете привели в порядок шесть участков региональной дорожной сети, заменив более 26 километров покрытия. При этом три дороги отремонтировали по просьбам жителей на «Доброделе».

В числе отремонтированных дорог – участок протяженностью почти два с половиной километра от села Ивановское до деревни Тимково. Эта дорога ведет к образовательным, культурным, спортивным учреждениям и имеет большое значение для жителей.

В рамках ремонта на участках муниципальной сети в Волоколамске привели в порядок 26 дорог. В общей сложности в этом сезоне планируется отремонтировать 30 таких участков, работы продолжаются.