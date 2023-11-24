Временный мост через Пахру построят в Подольске, чтобы восстановить транспортную связь деревень Кутьино, Булатово и Дубровицы. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Возвести сооружение планируется в течение трех месяцев. Работы будут завершены до конца февраля.

Также для жителей Кутьино организуют дополнительную схему на маршруте №65. С завтрашнего дня по ней будут курсировать три автобуса малого класса. Они будут выполнять четыре рейса в сутки. Первый будет отправлять от остановки в Кутьино в 7:30, второй — в 10:30. Автобус из Дубровиц будет выезжать в 15:30 и в 18:30.

Ранее сообщалось, что на участке обрушился мост. Восстановить его планируется до конца следующего года.