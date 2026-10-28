Гуси-синхронисты дали шоу в «Мелихове» под Чеховом

В музее-заповеднике «Мелихово» под Чеховом проходят открытые «тренировки олимпийского состава» по синхронному плаванию — на воде выступают гуси. Об этом со ссылкой на музей пишет REGIONS .

Гости заповедника становятся свидетелями самой трогательной тренировки: на глади местного водоема выступает семейный подряд Маруси и Иван Иваныча. Под восторженный гул и овации белоснежные гуси показывают невероятные кульбиты в воде, демонстрируя отточенную технику и собирая много зрителей.

Маруся щеголяет белоснежным нарядом и очаровательными рыжими лапками. Иван Иваныч с партнершей делают грациозные пируэты и легко скользят по воде на глазах у изумленной публики: техника отточена до автоматизма, взгляд решительный, лапы не подводят. «Тренировки» уже стали местной достопримечательностью — за «спортсменами» наблюдают посетители музея-заповедника.