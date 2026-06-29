683 места для бойцов: стало известно, почему нижегородские вузы меняют правила приема

В Нижнем Новгороде стартовала приемная кампания, и в этом году у нее есть важная особенность, которая меняет правила игры для целой категории абитуриентов. Местные вузы суммарно выделили 683 бюджетных места для участников специальной военной операции и членов их семей — это не просто цифра из отчета, а реальный социальный лифт для тех, кто защищал страну или потерял близких. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Идея в том, чтобы образование стало доступнее без лишней бюрократии: для большинства таких абитуриентов действует отдельная квота, а некоторые категории — например, дети погибших бойцов или сами ветераны, получившие тяжелые ранения, — могут поступать вообще без вступительных испытаний. Это серьезное послабление, которое фактически убирает главный барьер — страх не пройти по конкурсу.

Если посмотреть на раскладку по конкретным университетам, картина получается пестрой, но суть везде одна — создание безопасного коридора для поступления. Крупнейший в регионе ННГУ имени Лобачевского зарезервировал 265 мест, а в Мининском педагогическом — 189. Технические вузы тоже не остались в стороне: ННГАСУ предлагает 92 места для будущих строителей и архитекторов, а НГАТУ — 72 для инженерных специальностей. При этом в гуманитарной сфере НГЛУ выделил 65 мест, а Вышка — Нижний Новгород, хотя и не раскрывает точную цифру, запустила специальный трек поддержки, где на льготное обучение за счет самого университета могут претендовать не только бойцы и их супруги, но даже родители, братья и сестры. Такой разброс говорит о том, что поддержка распространяется на все направления — от педагогики до IT, от архитектуры до иностранных языков.

Ключевой момент: сами условия поступления в рамках отдельной квоты не становятся «проходными» в прямом смысле — большинству все равно нужно набрать минимальные баллы ЕГЭ или пройти внутренние вступительные испытания. Однако сам факт, что эти ребята участвуют в отдельном конкурсе, а не в общем потоке, радикально повышает их шансы. В некоторых вузах, как в ННГУ или Вышке, проходной балл заранее не фиксируется — он формируется по итогам конкурса среди льготников, что дает дополнительную гибкость. А для самых тяжелых случаев — детей погибших или инвалидов боевых действий — предусмотрено зачисление без экзаменов, что снимает последние преграды.

Последствия этой меры ощутит не только каждый конкретный абитуриент, но и весь регион. Участники СВО и их семьи получают шанс на качественное образование, которое раньше могло казаться недосягаемым из-за высокой конкуренции.

Ранее были названы пять способов увеличить шансы поступления на бюджет в 2026 году.