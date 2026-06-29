Из‑за аномальной жары во Франции Эйфелева башня «выросла» примерно на 10 сантиметров — это связано с тепловым расширением металла, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на инженера и архитектора Бертрана Лемуана, сообщает РИА Новости .

Эксперт пояснил, что при изменении температуры от −10 до +40 °C высота башни увеличивается примерно на 10 см — то есть примерно на 2 см на каждые 10 градусов. Конструкция выполнена из пудлингового железа: под воздействием тепла материал расширяется, а при похолодании снова сжимается. При этом изменение высоты незаметно для глаза.

Во Франции и других странах Европы в последние дни стоит сильная жара: метеослужба страны вводила наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов — это новый рекорд. Температура во многих районах приблизилась к 40 °C, а местами превысила эту отметку.