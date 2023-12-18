Арабский язык могут добавить в список предметов на ЕГЭ

В перечне иностранных языков для сдачи на Единственном государственном экзамене может появиться арабский, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он сообщил, что побывавший недавно в России министр образования ОАЭ заявил о заинтересованности в открытии школ с преподаванием арабского языка. Он выразил готовность оказать методическую помощь.

Запрос на изучение арабского есть не только среди мусульманского населения России. В переводчиках нуждается и бизнес-сообщество, расширяющее деловые контакты с арабским миром.

Для того чтобы арабский язык появился в школах, необходимо разработать образовательный стандарт, создать и опробовать учебники, сообщили «Ъ» в пресс-службе Рособрнадзора.

В настоящее время школьники могут на выбор сдавать ЕГЭ по английскому, немецкому, французскому, испанскому, а с 2019 года – и китайскому.