Авито и АНО «Цифровая экономика» запустили новый цикл уроков по цифровой грамотности

Авито и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запустили новый цикл уроков по цифровой грамотности в рамках четвертого сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез».

Главные герои образовательных роликов научатся безопасно бронировать жилье для путешествий и помогать в интернете через надежные благотворительные фонды.

В первом эпизоде Ряпушка Варя научится безопасно помогать благотворительным организациям в интернете. Она узнает, как злоумышленники могут использовать призывы к помощи, почему важно проверять авторов подобных сообщений, по каким критериям можно определить надежность фонда, а также какие существуют способы поддержки помимо денежных пожертвований.

Во втором эпизоде школьников ждет встреча с двумя новыми персонажами – Тайменем Егором и его бабушкой, которые планируют поездку на соревнования. Им предстоит научиться безопасно бронировать жилье. В этом им помогают Налим Максим и Полина.

Ролики проекта верифицированы ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» и рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами. Вместе с роликами разработаны методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс по разным предметам, во внеурочную деятельность, а также использовать их на родительских собраниях для наглядного объяснения тех угроз, с которыми может столкнуться ребенок.