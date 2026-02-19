Билет без очереди в школу: новые правила зачисления для подмосковных семей

В Московской области стартовала кампания по приему детей в первые классы, при этом для многих семей процедура стала максимально простой. Согласно данным регионального Министерства образования, воспитанники детских садов, которые входят в состав образовательных комплексов, могут рассчитывать на автоматический перевод в начальную школу. Как отмечает REGIONS , такая система позволяет избежать лишней бумажной волокиты и гарантирует ребенку место в учебном заведении вне зависимости от адреса его регистрации.

Упрощенный формат зачисления подразумевает, что родителям достаточно подать письменное заявление непосредственно воспитателю в детском саду. Однако этот механизм работает строго внутри одного образовательного комплекса. Если же семья планирует сменить учебное заведение или поступает в школу впервые, не посещая ведомственный сад, кампания для них начнется традиционно с 1 апреля на портале государственных услуг. В этот период будут приниматься заявления от льготников и лиц, проживающих на закрепленной за школой территории. Запись для тех, кто хочет выбрать школу не по месту жительства, откроется в рамках второго этапа — с 6 июля.

Юридические аспекты приема в первый класс остаются под строгим контролем. Эксперты напоминают, что отказ в зачислении возможен только при отсутствии свободных мест. Юрист Яна Мелихова отмечает, что даже временная регистрация является законным основанием для приема. При этом стопроцентной гарантии не дает даже прописка: если количество желающих превысит лимит, приоритет отдается льготным категориям граждан. В случае отказа орган управления образованием обязан предложить альтернативный вариант в другой школе района.

Отдельное внимание специалисты уделяют финансовой чистоте процесса. Кандидат юридических наук Елена Гринь подчеркивает, что обучение в муниципальных школах абсолютно бесплатно. Любые требования об оплате за «гарантированное место» являются незаконными и могут квалифицироваться как коррупционное правонарушение. Все благотворительные взносы могут носить исключительно добровольный характер и не должны влиять на решение о зачислении ребенка в класс. При возникновении спорных ситуаций родителям рекомендуют требовать письменный мотивированный отказ для дальнейшего обжалования в прокуратуре или профильном департаменте.

