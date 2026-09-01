Бойцы СВО придут в школы: глава Минпросвещения анонсировал новый курс наставников для детей

Участники специальной военной операции начнут преподавать в российских школах — они будут вести курсы начальной военной подготовки в рамках обновленного предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» (KP.RU) , что доля таких занятий вырастет с 25 до 50% учебного времени, а бойцы пройдут специальную переподготовку в центре «Вершина».

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о масштабных изменениях в школьной программе. Согласно его заявлению, доля начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена вдвое — с четверти до половины учебного времени. По словам главы ведомства, курс обещает быть насыщенным и интересным, а также дополнится внеклассными мероприятиями, включая военно-патриотическую игру «Зарница».

Ключевое нововведение — привлечение к преподаванию непосредственных участников спецоперации. Кравцов уточнил, что бойцы пройдут необходимую педагогическую переподготовку в специализированном центре «Вершина». Эта практика, по планам министерства, будет активно развиваться. Такое решение, как подчеркнул министр, позволит передать школьникам реальный опыт и воспитать у подрастающего поколения ответственное отношение к защите Родины.