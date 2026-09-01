«Я не любил 1 сентября»: Родион Газманов признался, что ненавидел школу

45-летний Родион Газманов, сын народного артиста РФ Ольга Газманова, поделился воспоминаниями о своих школьных годах. В интервью MK.RU он признался , что его детство и учеба были далеки от идеализированных образов.

Газманов-младший откровенно рассказал, что никогда не испытывал восторга от начала учебного года: 1 сентября, возвращение в школу после каникул и бесконечные домашние задания были для него в тягость.

Особый дискомфорт для будущего артиста создавала частая смена школ. Как отметил Родион, после переезда из Калининграда в Москву он пошел во второй класс, а затем практически каждый год оказывался в новом учебном заведении. Это, по словам артиста, было довольно стрессовым моментом, ведь каждый раз приходилось привыкать к новым учителям, одноклассникам и правилам.

Газманов-младший рассказал, что поначалу учеба давалась ему легко, но со временем легкость в освоении программы обернулась ленью.

«Когда все дается легко, кажется, что домашнее задание можно и не делать. А когда предметы становятся сложнее, уже приходится прикладывать усилия, чего я, естественно, не любил», — отметил Родион.

Среди любимых предметов Газманов назвал русский и английский языки, а также музыку. А вот к точным наукам — математике и физике — у него не было никакой склонности. Несмотря на сложности и нелюбовь к школе, Родион же состоялся как артист, и его творческий путь начался именно с тех музыкальных уроков, которые он любил больше всего.

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