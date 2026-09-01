Россиянка спасла дочь при крушении парома на Кипре ценой собственной жизни

У берегов Северного Кипра спасатели продолжают поиски пропавших без вести пассажиров парома Filojet, перевернувшегося 30 августа из-за сильных волн. Среди 18 пропавших — 36-летняя учительница английского языка из Тольятти и ее муж. Их малолетняя дочь спаслась. Мать девушки рассказала KP.RU , что супруги, вероятно, отдали ребенку единственный спасательный жилет, пожертвовав собой.

Паром Filojet затонул в семи километрах от берега Северного Кипра во время морской прогулки. Очевидцы рассказывают: пассажиры просили капитана развернуться, когда начались сильные волны, но он отказался. Судно стало затапливать и перевернулось. Предварительно, погибли 8 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести.

Среди них — семья из Тольятти: женщина-учительница, ее муж и малолетняя дочка, который еще не исполнилось и 9 лет. Пара познакомилась в 2015 году, когда мужчина приехал в Россию по работе и обратился к ней за уроками английского. С тех пор они не расставались ни на день, рассказала мать женщины.

Семья жила в Турции, где муж работал на атомной станции, а жена преподавала английский в частной школе. На Северный Кипр они отправились отдохнуть на выходные втроем. После крушения девочку спасли, а родители оказались в списке пропавших. Родственники предполагают, что супруги отдали ребенку единственный спасательный жилет, потому что на всех его не хватило.

Девочку эвакуировали, но она отказывалась улетать без родителей и пока не знает о случившемся. Бабушка готовится вылететь в Турцию, чтобы разобраться в обстоятельствах трагедии.