Ученые назвали факторы, снижающие шансы на отцовство

Ученые Мельбурнского университета выяснили, что сочетание генетической предрасположенности к бесплодию и нездорового питания с высоким содержанием жиров и сахара сильнее снижает мужскую фертильность, чем каждый из этих факторов по отдельности, причем рацион западного типа усиливает негативное влияние генетических мутаций. Об этом сообщает Human Reproduction (HR).

Исследование опубликовано в журнале Human Reproduction. В эксперименте на мышах с нарушениями в гене M1AP, который отвечает за фертильность у людей, ученые сравнили репродуктивные показатели животных на обычном рационе и на диете, богатой жирами и сахаром. Оказалось, что и генетический дефект, и вредное питание по отдельности ухудшали качество спермы и снижали количество потомства. Однако комбинация факторов дала наиболее выраженный эффект: мыши с мутацией, получавшие нездоровую еду, демонстрировали худшие результаты, чем те, кто страдал только от генетической поломки или только от неправильного питания.

Авторы считают, что это объясняет, почему у мужчин с одинаковыми генетическими нарушениями степень бесплодия может различаться: образ жизни, особенно диета, способен усиливать или ослаблять генетическую предрасположенность.



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