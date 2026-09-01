В Павлово-Посадском округе после ремонта открылась школа в деревне Кузнецы

1 сентября в Павлово-Посадском округе отметили не просто День знаний — праздник совпал с долгожданным открытием школы в деревне Кузнецы после капитального ремонта.

Обновленное здание стало подарком для всей деревни, а для 1036 первоклассников округа — стартом большого пути. На торжественной линейке прозвучали благодарности президенту, губернатору и депутатам, а также напутствия новым ученикам и 15 молодым педагогам, которые впервые пришли в профессию.



Капитальный ремонт в школе деревни Кузнецы — это не просто свежая краска и новые парты, отметил временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов. По его словам, преобразование стало возможным благодаря системной поддержке образования со стороны государства.

Балашов выразил признательность президенту России Владимиру Путину за курс на развитие школьной инфраструктуры и особо подчеркнул роль губернатора Московской области Андрея Воробьева, для которого образование остается одним из главных приоритетов региона. Также прозвучали слова благодарности депутату Госдумы Геннадию Панину и депутатам Мособлдумы Максиму Коркину и Линаре Самединовой. Последняя не смогла присутствовать лично, но от ее имени в рамках проекта «Моя школа — Моя история» вручили награду автору эскизов и руководителю коллектива художников Арине Гималиевой — именно ее команда расписала стены обновленного здания, сделав школу не только современной, но и по-настоящему уникальной.



В этом году в Павлово-Посадском округе за парты впервые сядут 1036 мальчишек и девчонок.

«Дорогие ребята! Школа станет для вас вторым домом. Не бойтесь задавать вопросы, тяните руки, дружите и мечтайте. У вас все получится, а мы всегда рядом!», - обратился к школьникам глава округа.

Отдельное внимание он уделил 15 молодым педагогам, которые начинают свой профессиональный путь вместе с учениками: наставникам пообещали поддержку старших коллег.



В завершение глава округа поблагодарил учителей за мудрость и терпение, родителей — за ежедневное участие в школьной жизни, а строителей и всех причастных к ремонту — за вложенный труд. День знаний в Кузнецах стал символом обновления: школа теперь не только место для учебы, но и пространство для открытий, первых достижений и поиска себя.