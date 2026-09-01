«Разговоры о важном» провели в школах Подмосковья 1 сентября, сообщает Министерство образования Московской области. Занятие было посвящено Дню знаний.

Школьникам рассказали о важности общения, помогали им определять свои цели, учили их аргументировать свою точку зрения.

Младшеклассники узнали о «суперспособностях настоящего школьника» — ответственности и дисциплине. Старшеклассники научились формулировать свои ориентиры и цели на год, а также узнали о предстоящем Международном фестивале молодежи.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учеников и учителей гимназии им. Примакова с Днем знаний.