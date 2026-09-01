Ученые назвали привычку, которая ведет к тревоге и депрессии

Люди, предпочитающие ложиться далеко за полночь, чаще жалуются на тревогу и депрессию и хуже восстанавливаются после работы, выяснили финские ученые — исследование 2,2 тыс. человек показало, что именно недостаток отдыха и размытые границы между работой и личной жизнью объясняют эту связь. Об этом сообщает Sleep Health (SH).

В работе, опубликованной в журнале Sleep Health, ученые разделили 2266 работающих финнов на «жаворонков», «сов» и промежуточный тип. Затем они оценили симптомы тревоги и депрессии, способность восстанавливаться после трудового дня и то, насколько работа вторгается в свободное время. Результаты оказались красноречивыми: хуже всего психическое состояние было у представителей крайнего вечернего хронотипа. «Совы» сообщали о более выраженных симптомах тревоги, чаще сталкивались с эмоциональным выгоранием и труднее отделяли работу от отдыха.

Авторы подчеркивают, что дело не в самом позднем режиме, а в том, что он мешает полноценному восстановлению. Недостаток сна и постоянное чувство, что работа не отпускает даже вечером, становятся тем мостиком, который связывает хронотип с ментальными проблемами.



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