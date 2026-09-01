Подмосковный каноист стал серебряным призером на чемпионате мира

Подмосковный спортсмен Алексей Коровашков (областной Центр олимпийских видов спорта) выступил в составе сборной России и завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который прошел с 26 по 30 августа в Познани (Польша). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Экипаж в составе Коровашкова, а также Александра Боца, Дмитрия Шарова и Матвея Арсенова оказался вторым в каноэ-четверке на дистанции 500 м. Первое место заняла сборная Венгрии, третье — Испании.

Соревнования стали главным международным стартом сезона, они объединили сильнейших гребцов со всего мира. Турнир проводится под эгидой Международной федерации каноэ (ICF) и является ключевым этапом отбора на Олимпийские игры.

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