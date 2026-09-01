Ребенок не хочет учиться: эксперты назвали тревожные сигналы в новом учебном году

С началом учебного года многие родители сталкиваются с неожиданной проблемой: ребенок отказывается идти в школу или быстро устает. Педагоги-психологи центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи ЯНАО рассказали, как распознать тревожные звоночки и помочь детям совмещать учебу, кружки и отдых без риска эмоционального истощения. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Главная задача родителей — давать ребенку возможность выбора и внимательно слушать его желания, отметил педагог дополнительного образования, специалист по адаптивной физической культуре Дмитрий Крылов в пресс-центре «Север-Пресса». На Крайнем Севере работает множество секций, и если чадо не хочет заниматься спортом, стоит предложить музыку или другое направление.

Эту мысль развила педагог-психолог Ирина Сергеева. По ее словам, состояние ребенка читается по лицу: если занятие не приносит радости, он тратит на него колоссальное количество энергии, и негативные эмоции возникают еще до начала урока. В таких случаях необходимо общаться с преподавателем секции, чтобы понять, есть ли прогресс или дискомфорт. Также Сергеева подчеркнула: дети учатся у родителей — их реакция на мир напрямую влияет на восприятие ребенка.

Эксперты сошлись во мнении, что не стоит гнаться за модными направлениями. Лучше выбрать то, что действительно нравится школьнику. Если ребенок заранее знает, что его ждет нелюбимое дело, настроение и мотивация будут падать. Родителям рекомендуют взять паузу, проанализировать ситуацию и при необходимости скорректировать расписание, чтобы сохранить баланс между учебой, дополнительными занятиями и полноценным отдыхом.