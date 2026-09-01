«Мужчина должен содержать детей»: Погребняк раскритиковала Козловского из-за скандала с алиментами

37-летняя известная блогерша и мать четверых детей Мария Погребняк эмоционально отреагировала на судебный спор между 41-летним актером Данилой Козловским и 39-летней моделью Ольгой Зуевой, пишет Super.

В своем блоге бывшая жена футболиста Павла Погребняка заявила, что не понимает мужчин, которые уклоняются от финансовой поддержки собственных детей. По ее словам, материальная помощь ребенку — это одна из базовых обязанностей отца, от которой нельзя отказываться. Погребняк подчеркнула, что даже отсутствие работы не может служить оправданием для мужчины.

«Нет работы? Иди грузчиком, иди курьером, мой полы, строй дома, разбиться в лепешку, но найди возможность», — заявила Мария.

Особенное возмущение у блогерши вызвало то, что Козловский, имея высокий доход, не платит алименты шестилетней дочери. При этом Погребняк призналась, что не знает всех обстоятельств конфликта и не берется судить Данилу. Она объяснила, что не осуждает разводы и новые отношения, но категорически против безответственности.

Мария назвала историю с дочерью Козловского показательным примером и призвала мужчин помнить о своей ответственности перед детьми.

Ранее Ольга Зуева сделала заявление об алиментах на дочь Данилы Козловского.