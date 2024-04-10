Более 41 тысячи детей ходят в частные детсады и школы в Подмосковье, сообщили в Московской областной Думе по итогам форума общественного негосударственного образования для некоммерческих и коммерческих организаций в регионе «Частное образование».

Сейчас в Подмосковье работает 136 частных школ и 133 частных детских сада, которые посещают почти 26 тысяч и около 16 тысяч ребят соответственно. С 2022 года частные школы в регионе рейтингуются.

Такие учреждения частично финансируются из регионального бюджета. Так, на образовательную деятельность, оплату труда, закупку учебных материалов и игрушек предусмотрена субвенция, размер которой в текущем году составляет 4,2 миллиарда рублей. Помимо этого, доступны различные субсидии. В 2024 году на эти цели предусмотрено более 720 миллионов рублей.

Индивидуальные предприниматели могут получить субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях — в размере более 36 миллионов рублей.

С сентября прошлого года для школьников действует социальный сертификат, благодаря которому можно обучаться по программам дополнительного образования. Такая возможность оплаты распространяется и на частные школы.

Помимо этого, для частных образовательных учреждений доступны такие меры поддержки, как снижение ставки налога на имущество организаций и «налоговые каникулы», различные гранты и льготы, микрозаймы.