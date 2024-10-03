Большая учительская неделя продолжается в России

До 7 октября продолжается Большая учительская неделя в России. Ее проводит Минпросвещения РФ. В этом году тема недели — «Учителя – герои».

Большая учительская неделя — это одна из главных ежегодных информационных кампаний министерства. Она направлена на позиционирование сферы образования как важнейшей отрасли нашей страны, а профессии педагога — как ведущей профессии.

В рамках недели проводятся тематические мероприятия, приуроченные к Международному дню учителя. Знаковыми событиями станут четвертый Форум классных руководителей и наставников, торжественные мероприятия, посвященные Дню среднего профессионального образования, праздничный концерт в Государственном Кремлевском Дворце, подведение итогов ключевых всероссийских конкурсов.