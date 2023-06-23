Депутат Чаплин перечислил причины преждевременности отмены ЕГЭ

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, следует тщательнее проработать вопрос об отмене Единого государственного экзамена, а также существуют три причины преждевременной отмены ЕГЭ. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что изначально необходимо проработать вопрос более эффективной альтернативы с учетом особенностей развития современного поколения детей, а также для самих школьников переход с данной формы экзамена на иную стоит сделать максимально «безболезненным».

Парламентарий добавил, что на сегодняшний день ЕГЭ все-таки дает равные возможности для поступления в столичные вузы для школьников из глубинки страны.