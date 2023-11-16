Депутат Слуцкий считает, что закон о запрете использования телефонов в школе должен быть мягким

По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, школьникам следует запретить пользоваться мобильными телефонами во время уроков, однако данная инициатива должна быть мягкой и аккуратной, не обижающей детей. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что это не должно пониматься как ограничение от цифровизации.

По мнению парламентария, важно, чтобы и депутаты не отвлекались на гаджеты во время заседаний. Тем более что сам спикер Госдумы Вячеслав Володин имеет критическую точку зрения по этому вопросу.