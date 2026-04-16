Детсад в Наро-Фоминске на Школьной капитально отремонтируют к 1 сентября

Здание на Школьной улице в Наро-Фоминске переживает второе рождение. Детский сад, который помнит еще 1960 год, когда здесь открылись ясли Шелкового комбината, сейчас находится в стадии капитального ремонта. Три десятилетия назад учреждение перешло в муниципальную собственность и сменило статус, но здание оставалось прежним. Теперь его обновляют основательно.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ 14 апреля провел выездное совещание прямо на площадке. Вместе с подрядчиками и педагогами обсудили ход работ. По словам главы, внутри здания уже меняют планировку: расширяют проемы, возводят новые перегородки. Задача — сделать пространство функциональным, современным и безопасным.

Но перепланировка — лишь видимая часть айсберга. Полный план включает замену всех инженерных сетей, электрики, оконных блоков, ремонт кровли, утепление фасада и благоустройство прилегающей территории.

Шамнэ отдельно отметил отношение коллектива к своему учреждению. Педагоги с трепетом следят за каждым изменением, делятся планами и обещают сохранить фирменную атмосферу, за которую родители ценят этот сад уже много лет.

Объект планируют сдать к 1 сентября. Так что к новому учебному году дети и воспитатели войдут в обновленное, но сохранившее душу здание.