Ляйсан Утяшева призналась, что ей нравятся публичные признания Павла Воли в любви

Ляйсан Утяшева, российская гимнастка и телеведущая, которая уже 13 лет состоит в браке с резидентом Comedy Club Павлом Волей, неожиданно высказалась о публичных признаниях мужа, которые часто становятся поводом для шуток и даже троллинга в интернете, сообщает The Voice.

Недавно Утяшева призналась, что ей не только нравятся эти откровенные посты супруга, но она также находит их проявлением настоящей мужской силы. По ее мнению, открыто говорить о своих чувствах способен только уверенный в себе и сильный духом человек, и она рада, что ее муж именно такой.

«Вы знаете, мне приятно. Я не буду лукавить и кокетничать. Какой девочке это может быть неприятно? Понятно, что, когда в какой-то момент это уже переросло в мемчики... Да это тоже прикольно, честно», — сказала она.

Говоря о своей семье и совместной работе с мужем, Утяшева вспомнила, что сначала им было страшно начинать общие проекты, ведь одно дело — быть мужем и женой дома, и совсем другое — вести реалити-шоу вместе. Однако они быстро нашли общий язык, и сейчас, спустя несколько лет совместного творчества, уже не представляют, как можно было бояться.

