Русский бильярд стал новым хитом среди красногорских долголетов

В Красногорске у программы «Активное долголетие» появилось новое направление — теперь его участники могут осваивать русский бильярд. Идею удалось реализовать благодаря сотрудничеству с клубом «Золотой шар». Первое занятие собрало 16 человек.

Руководитель центра «Активное долголетие», заместитель председателя Совета депутатов Красногорска Богдан Андриянов, отметил, что интерес к новому виду досуга оказался высоким. По его словам, количество часов нужно увеличивать. Уже сформировался лист ожидания, и желающих гораздо больше, чем могут принять сейчас. На следующей неделе организаторы оценят спрос и добавят дополнительные часы и дни, чтобы больше мужчин могли присоединиться к проекту.

Русский бильярд — это не только приятный досуг, но и серьезная интеллектуальная работа. Игра требует точности, полной концентрации и умения просчитывать ходы наперед. Специалисты подтверждают: такая нагрузка держит мозг в тонусе, укрепляет память и помогает противостоять возрастным изменениям. Одним словом, польза для ума и тела.

Участники программы «Активное долголетие» могут играть в бильярд бесплатно. Им предоставлены два стола, каждый может тренироваться по часу в неделю. За дополнительной информацией можно обратиться к администратору центра по адресу: улица Заводская, дом 4, или позвонить по телефону 8-495-500-59-90.

Проект «Активное долголетие» работает в Подмосковье с 2019 года. Его цель — вовлечь людей старшего возраста в творчество, физкультуру и обучение новым навыкам. Присоединиться могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Теперь еще и с кием в руках.