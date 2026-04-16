Губернатор Подмосковья: центр ядерной медицины и адронной терапии готовится к запуску в Протвино

В Протвино готовится к запуску центр ядерной медицины и адронной терапии. Его создание ведется на базе НИЦ «Курчатовский институт» ИФВЭ при федеральной поддержке. О ходе работ губернатору Московской области Андрею Воробьеву рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. По его словам, ключевой этап уже реализован. Так, созданы медицинская кабина и операторская, установлены роботизированные системы и магнитооптическое оборудование.

«Этот президентский проект предполагает использование науки высоких достижений, фундаментальных исследований в практической медицине, в лечении. Пару лет назад мы здесь были с Михаилом Валентиновичем (Ковальчуком), когда проект только начинался. Сегодня же центр готовится к запуску. Важно, чтобы все заработало. Ну а наша задача – сделать все, чтобы сюда было удобно приехать, и все, что вокруг, радовало глаз», - отметил губернатор.

В центре будет действовать первый в стране экспериментально-клинический комплекс ионной лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний. Проект «Луч У-70» реализуется на базе ускорительного комплекса, который является самым крупным в России. Такой вид лечения только в Подмосковье ежегодно требуется примерно 50 пациентам.

Также реализуется проект «Луч ТИП-ИОН». Это прототип клинического центра углерод-ионной терапии. Такие центры действуют всего в нескольких странах мира. Ожидается, что уже через несколько лет такой вид помощи смогут получать и пациенты в России.

«Ионная терапия более эффективна там, где «не дорабатывает» протонная. Но центры ионной терапии сложны с точки зрения как создания, так и использования. Мы создаем один из полутора десятков мировых центров ионной терапии – и первый в России. Надеюсь, в конце года он начнет работать», - отметил Ковальчук.

Губернатору доложили и о других важных проектах, которые реализуются на базе Института физики высоких энергий им. А.А. Логунова, в том числе при президентской поддержке. Среди них – проект «СИЛА». Это синхротрон четвертого поколения с лазером. С помощью такой установки можно будет увидеть структуру вещества и процессы на атомарном уровне. Такое устройство необходимо для создания новых лекарств и вакцин, материалов для биотехнологий, авиа- и машиностроения.

В Протвино для ученых создадут комфортные условия для жизни и работ, в том числе жилье и социальные объекты.

«Мы с Андреем Юрьевичем обратились к президенту с вопросом о придании статуса наукограда всему городскому округе Серпухов. Президент поддержал нашу просьбу, и сегодня фактически мы формируем мощнейший, высокотехнологичный, наукоемкий кластер, нацеленный, с одной стороны – на фундаментальную науку, а с другой – конкретно на нужды современной медицины», – отметил Ковальчук.

