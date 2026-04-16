Пленник Су-17: в Орехово-Зуеве пернатый пересел на истребитель и застрял

Возле одного из заводов в Орехово-Зуеве развернулась настоящая драма с участием птицы и боевого самолета, сообщает REGIONS . В кабине советского истребителя-бомбардировщика Су-17, установленного на постаменте в качестве памятника, оказался заперт голубь.

Птица залетела внутрь, но выбраться обратно не смогла. Застекленная кабина превратилась для нее в ловушку. Пернатый узник обреченно бился о стекло, привлекая внимание прохожих. Местная жительница Екатерина рассказала, что голубь, предположительно, находился в воздушном плену уже около недели. По ее словам, без помощи человека шансы на выживание у него были крайне малы.

Обращение к охране предприятия ни к чему не привело — сотрудники завода отказались заниматься спасением птицы. Тогда к проблеме подключились волонтеры. Вооружившись необходимыми инструментами, они обследовали самолет.

К счастью, вскрывать кабину не пришлось. К моменту прихода активистов птицы внутри уже не было — она выбралась самостоятельно. Однако волонтеров ждало другое открытие. В кабине пилота голуби успели свить гнездо и отложить яйца.

Теперь на борту бомбардировщика, вероятно, вылупятся первые птенцы. Волонтеры пообещали следить за судьбой будущего пернатого экипажа и, по возможности, оказывать им дальнейшую помощь. История, начавшаяся как драма, превратилась в трогательный эпизод о том, как даже боевая машина может стать домом.

