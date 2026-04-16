Звонок мошенников о смерти отца стал роковым: 22-летний пауэрлифтер Пожидаев разбился на мотоцикле в Паттайе

Трагедия, которая потрясла и спортивное сообщество, и всех, кто следит за судьбами молодых талантливых ребят, произошла в Таиланде: 22-летний российский пауэрлифтер Александр Пожидаев, известный своими достижениями в силовых видах спорта, разбился на мотоцикле в Паттайе, и виной тому стал не просто несчастный случай, а жестокий обман со стороны телефонных мошенников, которые сообщили спортсмену ложную новость о смерти его отца. Об этом сообщает The Voice.

Как выяснилось позже, злоумышленники не просто позвонили Александру, а еще и упрекнули его за то, что он якобы пропустил похороны родного человека. Эти слова, не имевшие под собой никаких оснований, вызвали у молодого человека сильнейший шок и эмоциональный срыв, который, по всей видимости, и привел к тому, что он не справился с управлением мотоцикла.

Последствия аварии оказались катастрофическими: спортсмен получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, множественные переломы и серьезные повреждения внутренних органов.

Врачи в Паттайе подключили Александра к аппарату искусственной вентиляции лёгких и боролись за его жизнь несколько часов, однако, несмотря на все усилия, позже у него остановилось сердце, и спасти 22-летнего пауэрлифтера не удалось.

Смерть Пожидаева подтвердил фитнес-клуб «Темп» из его родного города Новокузнецка, где он тренировался и начинал свой путь в спорте. Теперь родные и друзья погибшего столкнулись с новой проблемой: тело необходимо перевезти из Таиланда в Россию, для чего открыт сбор средств, и требуемая сумма составляет 500 тыс. рублей.

