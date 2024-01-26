Детский сад в подмосковном ЖК «Измайловский лес» достроят до конца года

Главгосстройнадзор Московской области совместно с подведомственным «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» строго следят за качеством работы подрядчика. В учреждении предусмотрено все для качественного и полноценного развития детей. Часть прилегающей территории отведена под спортивные и игровые площадки.

Объект планируется к сдаче в ноябре 2024 года. Всего в ЖК «Измайловский лес» предусмотрены три детских сада и школа на 1775 учеников.