Калач, пастила и лаврский квас: топ-5 гастрономических городов Подмосковья на майские

Майские праздники — идеальное время для небольшого путешествия по Подмосковью, уверена специалист подмосковного турагентства Инга Шапиро. По ее словам, вовсе не обязательно уезжать далеко — самые интересные и вкусные места находятся всего в часе-двух езды от столицы, передает портал REGIONS .

«Сергиев Посад — это не только молитва и история. Это еще и невероятная кулинария. Здесь пекут калачи по старинным рецептам, варят квас, от которого язык проглотишь. А детям будет интересно посмотреть на монастырские стены и попробовать настоящую лаврскую выпечку — они ее запомнят надолго», — рассказывает Инга Шапиро.

В Троице-Сергиевой лавре стоит заглянуть в Трапезные палаты Старой гостиницы (прямо на территории обители), а также в ресторан-музей «Гостевая изба» в двух минутах от монастырских ворот. Если хочется попробовать старинную русскую кухню, советуют зайти в музей-кафе «Сергиевская кухмистерская» и гастрономическое пространство «Троицкие блины» на улице Карла Маркса, 7. В праздничные дни у стен Лавры работает ярмарка с медом и монастырской выпечкой.

Как добраться: на машине по Ярославскому шоссе (70 км от МКАД) или на электричке с Ярославского вокзала (около 1,5 часа). Что привезти: монастырские пряники и квас.

Следующая остановка — Коломна, которую собеседница издания называет настоящей гастрономической столицей Подмосковья. Здесь восстанавливают рецепты XIX века, пекут калачи на ржаной закваске и варят медовуху.

«Коломна — это как кондитерская под открытым небом. Даже если вы не сладкоежка, калач с хрустящей корочкой и пастила с кислинкой заставят вас улыбнуться. А дети будут прыгать от восторга, когда увидят, как пекут калачи в настоящей печи», — делится впечатлениями эксперт.

Обязательные точки на карте: музей «Коломенская пастила» (ул. Полянская, 4 — требуется предварительная запись), кафе «Калачная» (ул. Зайцева, 14) и сырная лавка на улице Лажечникова.

Как добраться: на машине по Новорязанскому шоссе (около 100 км) или на электричке с Казанского вокзала (1 ч 40 мин — 2 часа).

Что привезти: пастилу, калачи, фермерский сыр.

Отдельного внимания, по мнению турагента, заслуживает древний Дмитров, основанный Юрием Долгоруким. Город славится печатными пряниками — по легенде, именно такое угощение вместо хлеба-соли поднесли императору Александру II. Сегодня пряники ручной работы можно найти в сувенирной лавке «Дмитровского кремля». А еще здесь продают легендарные пирожки-лаптехи — их пекут местные жители по старинным семейным рецептам.

«Звенигород — это тайное сокровище Подмосковья. Монастырь стоит на высоком холме над Москвой-рекой, виды открываются невероятные. А в Провиантской башне можно перекусить монастырскими пирожками и выпить квасу. Детям будет интересно подняться на крепостные стены — это как настоящее приключение», — рекомендует Инга Шапиро.

В Саввино-Сторожевском монастыре стоит зайти в трапезную, а также подняться на крепостные стены. Рядом с обителью работает комплекс «Княжий двор» в стилистике русского села (Ратехинское шоссе, 1), где подают щи из печи и вареники с картофелем и грибами.

Как добраться: на машине по Минскому или Новорижскому шоссе (около 50 км) или на электричке с Белорусского вокзала до станции «Звенигород».

Что привезти: монастырские пряники и мед.

Завершить гастрономическое путешествие эксперт советует в Новоиерусалимском монастыре в Истре. Уникальный Воскресенский собор построен по образцу храма Гроба Господня в Иерусалиме. На территории работает трапезная и вареничная, а рядом находится музей «Новый Иерусалим» с интересными выставками.

Как добраться: на машине по Волоколамскому шоссе (около 50 км) или на электричке с Рижского вокзала до станции «Истра».

Что привезти: выпечку из монастырской лавки.

«Если едете на машине, закладывайте на парковку минимум 30 минут в каждом городе, особенно в Сергиевом Посаде и Коломне. В праздники там занято все. И не заезжайте в центр. Лучше оставить машину на окраине и гулять пешком», — предупреждает Инга Шапиро.

В майские праздники она лично выбирает электричку: «Парковка у Лавры в праздники — это отдельный вид спорта. А на поезде сидишь себе, смотришь в окно, выходишь в центре. И никакой головной боли. И детям нравится — для них поездка на электричке уже маленькое приключение».

Многие музеи (особенно в Коломне) работают по сеансам — записываться нужно минимум за 2–3 дня. В Троице-Сергиеву лавру лучше приезжать утром, до наплыва туристов.