Дискуссия на границе познанного: школьники из Пушкино искали ответы вместе с лауреатом премии «Вызов»

В понедельник, 2 февраля, в МБОУ «Образовательный комплекс №1» города Пушкино состоялось тематическое занятие. Урок на тему: «Есть ли у знания границы?» провели в рамках федерального проекта «Разговоры о важном».

Как рождаются знания? Фундаментальный вопрос, поставленный в начале занятия, стал поводом для живой дискуссии между школьниками и педагогами. Вместе они рассуждали, почему наука развивается через вопросы и сомнения. Особым гостем и федеральным спикером стала заведующая лабораторией Института органической химии РАН, лауреат премии «Вызов» Вера Виль. После обсуждения темы ребята поняли, что человеку важно всегда расширять границы познания.

Целью занятия было не только погрузить учеников в мир науки. Педагогам удалось расширить представления школьников о современных достижениях. Ребятам рассказали, какие механизмы государственной поддержки действуют в отечественной науке, какие приоритетные задания поставлены перед учеными.

Выбранный формат занятия позволил школьникам в интересной форме получить новые знания. Ребята поняли важность уважительного отношения к научному труду. На лекции учащиеся пришли к пониманию, что сила научного открытия сопряжена с высокой личной ответственностью ученого перед миром и следующими поколениями.