«Дни Финансового университета» в «Архангельском» откроют путь в будущее профессий

С 15 ноября в музее-заповеднике «Архангельское» стартует культурно-просветительский проект «Дни Финансового университета в Архангельском». В его рамках до 6 декабря пройдет цикл лекций и мастер-классов для школьников и студентов колледжей Подмосковья.

Главная особенность проекта — прямое общение участников с действующими студентами Финансового университета. Встречи будут направлены на профориентацию и знакомство с современными профессиями в сферах экономики, финансов, аналитики, IT и креативных индустрий.

Лекции пройдут в залах Кинолектория и Колоннады музея-заповедника. Первое мероприятие состоится 15 ноября в 14:00, где выступят студенты Факультета информационных технологий и анализа больших данных.

Посещение лекций бесплатное, но требует предварительной регистрации. Проход на территорию музея осуществляется по спискам зарегистрированных участников. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Подробная информация размещена на официальном сайте музея-заповедника.