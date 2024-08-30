Две новые «Точки роста» открылись в школах Подольска
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Подольск]
Два новых центра «Точка роста» открылись в сельских школах Подольска, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Один из них оборудовали в Федюковской СОШ имени Д. И. Зернова.
В учреждении полностью обновили учебные кабинеты физики, химии, биологии и информатики. В помещениях установили новые микроскопы, ноутбуки, наборы для робототехники. Также организовали зону для проектной деятельности, цифровые лаборатории.
«Все это позволит нашим детям изучить предметы углубленно, а в будущем получить хорошую профессию», - отметил глава муниципалитета Григорий Артамонов.