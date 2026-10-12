В Московской области мобильную вакцинацию от гриппа прошли более 32 тыс. жителей

Более 32 тыс. жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа в мобильных медицинских комплексах, которые выезжают в наиболее оживленные места, а также на предприятия. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мобильный формат позволяет сделать профилактику доступнее и позволяет охватить больше людей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что вакцинация остается единственным эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений. Найти расписание выездов мобильных комплексов можно на сайтах медицинских организаций, перед процедурой медицинский специалист проводит осмотр на наличие противопоказаний к прививке. Для иммунизации используются современные отечественные вакцины.

Напомним, что пройти процедуру можно и в поликлинике по месту прикрепления, записаться на прием к врачу можно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере «МАКС».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.