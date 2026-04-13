«Единство в духе дружбы»: школы Городского округа Пушкинского и китайского Нанкина стали побратимами

В пятницу, 10 апреля, делегация Городского округа Пушкинский в количестве 58 человек вернулась из Китая. Поездка была приурочена к знаковому событию — старту перекрестных Годов образования между Россией и Китаем, которые продлятся в 2026–2027 годах. Главная цель визита заключалась в укреплении образовательных и культурных связей между двумя странами.

Среди участников поездки оказались как чиновники из местной администрации и сотрудники Комитета по образованию, работе с детьми и молодежью, так и руководители школ, активная молодежь, а также преподаватели и учащиеся ивантеевского Образовательного центра №7. Организаторы встречи заявили, что главной идеей мероприятия стало «единство в духе дружбы, воспитание личности средствами прекрасного». По итогам переговоров стороны пришли к соглашению о долгосрочном партнерстве. В планах — создание совместных учебных курсов, повышение профессионального уровня педагогов и налаживание регулярных обменных программ для детей.

Главным итогом поездки стало подписание меморандума о взаимодействии между Управлением образования города Нанкин и Комитетом по образованию администрации Городского округа Пушкинский. Документ официально оформил побратимские отношения между шестью учебными заведениями из Нанкина и пятью образовательными организациями Пушкинского района. В перечень последних вошли: МБОУ «Образовательный комплекс №2», МБОУ г. Пушкино «Образовательный комплекс №8», МБОУ «Образовательный комплекс имени В.В. Матвеева», МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр №7», а также МБОУ г. Красноармейск «Центр образования №1».

Заместитель главы округа Ольга Жданова обратила внимание на то, что в рамках партнерства акцент планируется сделать на изучении истории, культурного наследия, искусства и языков. Именно эти направления, по ее убеждению, служат фундаментом для углубления взаимопонимания между российским и китайским народами. Со своей стороны, заммэра Нанкина Сунь Байцзюнь заявил, что видит большой потенциал у обеих стран в образовательной и культурной сферах. Он также выразил надежду, что объявленные Годы образования станут серьезным импульсом для воплощения общих инициатив, сближения позиций и укрепления взаимного доверия между государствами.

В ходе визита российская делегация посетила среднюю школу №29 и начальную школу Чжуньянлу в Нанкине. Начало мероприятий ознаменовалось совместным танцем «Дракон дружбы», который позволил российским школьникам с первых минут погрузиться в атмосферу китайского фольклора.

Члены делегации также ознакомились с инновационными разработками в области науки и техники, посетив класс робототехники. Ученики Образовательного центра №7 из Ивантеевки получили уникальную возможность прикоснуться к традиционной китайской культуре, приняв участие в занятиях по оригами и каллиграфии. Российские педагоги, в свою очередь, провели интерактивные уроки для китайских школьников, а также приняли участие в мастер-классах, организованных китайскими коллегами.

Одним из ключевых пунктов поездки оказалось посещение мемориального комплекса в Нанкине. Там российская делегация отдала дань уважения советским воинам, которые сложили головы в сражениях с японскими захватчиками в годы Войны сопротивления китайского народа. На мраморных плитах музея высечены имена 236 бойцов из СССР, погибших на китайской территории. В ноябре 2024 года руководство музея впервые обнародовало полный перечень этих героев. А спустя полгода, в мае 2025-го, появились уточненные сведения — список пополнился еще 18 фамилиями советских воинов.