Эксперт Абанкина определила вид уроков труда в школах в будущем

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с сентября 2024 года в российские школы будут возвращены уроки труда. По словам главы института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, предлагаемая программа этих уроков в школах станет сочетать урочную и внеурочную деятельность. Об этом сообщают «Известия».