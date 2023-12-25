Эксперт Абанкина определила вид уроков труда в школах в будущем
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с сентября 2024 года в российские школы будут возвращены уроки труда. По словам главы института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, предлагаемая программа этих уроков в школах станет сочетать урочную и внеурочную деятельность. Об этом сообщают «Известия».
Она уточнила, что в данном случае речь идет о трудовом воспитании.
По мнению эксперта, внеурочная часть регламентирована мягче в отличие от урочной, в связи с чем нагрузка на обучающихся обсуждалась заранее.