Эксперт раскритиковал идею о ношении охранниками школ бронезащиты

Обязанность носить бронежилеты и шлемы школьными охранниками не реализуема. Об этом в беседе с Инфо24 заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Эксперт прокомментировал инициативу по обязательному ношению бронежилетов и шлемов школьными охранниками, отметив, что такая мера не является практичной. То же самое касается оружия.

По его словам, большинство охранников работают на этой должности будучи пенсионерами, и для них не целесообразно тратить время и средства на получение лицензии.

Гончаров подчеркнул, что для этого требуется сдача экзаменов и медицинские анализы, а это может стать серьезным препятствием для охранников, не имеющих желания или возможности проходить эти процедуры.

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