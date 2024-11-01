Медведев призвал больше не брать в школы детей мигрантов, не знающих русского

Вакханалии в российских школах, когда дети мигрантов, обучающиеся там, совершенно не знают русского языка, пришло время раз и навсегда положить конец. На это по итогам совещания по государственной миграционной политике заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, выход тут один: необходимо заканчивать принимать в российские школы не знающих русского языка детей мигрантов. Медведев конкретизировал, из-за этого страдает общий уровень образования в стране.

«Существует ситуация, которая достаточно часто обсуждается, по местам социальной функции — это школы, другие учебные заведения. Когда туда попадают дети, фактически не знающие русского языка. От этого страдает общий уровень образования. Это тоже всем известно, и с этим пора заканчивать», — сказал он, комментарий Медведева опубликована на его странице во «ВКонтакте».

Ранее Медведев возмутился тем, что приезжающие в РФ на заработки иностранные специалисты везут с собой семьи с детьми. Он подчеркнул, на сезонную работу в РФ мигранты не должны «тащить» в Россию свои семьи, да еще и с несколькими детьми.

Перед этим сообщалось, что в Госдуме собираются положить конец бесплатному обучению детей мигрантов в российских школах.