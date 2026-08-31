В подмосковных Химках снесли аварийный жилой дом

В поселке санатория Мцыри городского округа Химках ликвидировали аварийный жилой дом №24 площадью около 170 кв. м, одноэтажное деревянное здание возвели в 1953 году. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Постройка находилась вблизи объекта культурного наследия федерального значения Усадьба Середниково (Мцыри - Спасское, XVII – XVIII вв), ее признали аварийной в связи с физическим и моральным износом строительных конструкций.

После этого в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» расселили жильцов четырех квартир, а строение - внесли в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Дом уже демонтировали, территорию расчистят от строительного мусора до конца сентября 2026 года.

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