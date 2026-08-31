«Он опасен и агрессивен»: дочь Брюса Уиллиса требует ограничить встречи своего ребенка с отцом
Daily Mail: Румер Уиллис через суд требует ограничить встречи дочери с отцом
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38-летняя дочь голливудских звезд Брюса Уиллиса и Деми Мур вновь обратилась в суд. На этот раз, сообщило Daily Mail, девушка подала срочный иск с требованием ограничить общение ее бывшего мужа, 40-летнего музыканта Дерека Ричарда Томаса, с их трехлетней дочерью.
Румер настаивает на том, чтобы встречи отца с дочерью проходили исключительно в присутствии няни. Прежняя няня была одобрена судом, но вынуждена была уйти по состоянию здоровья. Новую кандидатуру Томас не принял.
Уиллис отметила, что с 20 июня, когда суд разрешил контролируемые встречи, музыкант виделся с ребенком всего пять раз. Более того, она обвинила бывшего мужа в безответственном поведении: по ее словам, однажды Томас оставил няню ждать снаружи в жару. В другой раз музыкант прошел 2,5 мили по палящему солнцу с дочерью на руках, вместо того чтобы арендовать машину.
Адвокат Дерека — Майк Крецмер, заявил, что Румер переехала в Нэшвилл без согласования, нарушив постановление суда. Он также опроверг обвинения в употреблении Томасом наркотических веществ и назвал своего клиента «заботливым и преданным отцом».
В защиту дочери выступила сама Деми Мур, которая направила в суд письмо с подтверждением слов Румер об агрессивном поведении бывшего супруга.
Ранее сообщалось, что младшая дочь актера Брюса Уиллиса вышла замуж.