«Он опасен и агрессивен»: дочь Брюса Уиллиса требует ограничить встречи своего ребенка с отцом

38-летняя дочь голливудских звезд Брюса Уиллиса и Деми Мур вновь обратилась в суд. На этот раз, сообщило Daily Mail, девушка подала срочный иск с требованием ограничить общение ее бывшего мужа, 40-летнего музыканта Дерека Ричарда Томаса, с их трехлетней дочерью.

Румер настаивает на том, чтобы встречи отца с дочерью проходили исключительно в присутствии няни. Прежняя няня была одобрена судом, но вынуждена была уйти по состоянию здоровья. Новую кандидатуру Томас не принял.

Уиллис отметила, что с 20 июня, когда суд разрешил контролируемые встречи, музыкант виделся с ребенком всего пять раз. Более того, она обвинила бывшего мужа в безответственном поведении: по ее словам, однажды Томас оставил няню ждать снаружи в жару. В другой раз музыкант прошел 2,5 мили по палящему солнцу с дочерью на руках, вместо того чтобы арендовать машину.

Адвокат Дерека — Майк Крецмер, заявил, что Румер переехала в Нэшвилл без согласования, нарушив постановление суда. Он также опроверг обвинения в употреблении Томасом наркотических веществ и назвал своего клиента «заботливым и преданным отцом».

В защиту дочери выступила сама Деми Мур, которая направила в суд письмо с подтверждением слов Румер об агрессивном поведении бывшего супруга.

Ранее сообщалось, что младшая дочь актера Брюса Уиллиса вышла замуж.