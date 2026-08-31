Кораллово-алая окружность: ЦБ РФ презентовал официальный логотип цифрового рубля
ТАСС: Центробанк РФ официально презентовал эмблему и логотип цифрового рубля
Центральный банк Российской Федерации утвердил и представил фирменный логотип цифрового рубля. В основе графического элемента используется символ национальной валюты, вписанный в окружность фирменного кораллово-алого цвета. Об этом информирует агентство ТАСС.
Детали фирменного стиля и правила использования
Банк России установил четкие графические стандарты и варианты размещения нового символа:
- Конструкция эмблемы: Логотип представляет собой знак рубля, вписанный в окружность со смещением влево. Вертикальная линия буквы «Р» находится на расстоянии 1/3 диаметра и соединяется с внешней окружностью.
- Фирменный цвет: Для знака, промоматериалов и сувенирной продукции официально утвержден кораллово-алый оттенок. Использование любых иных цветов строго запрещено регулятором.
- Защитные зоны: Обязательным условием является наличие охранного поля вокруг знака, внутри которого не допускается размещение посторонних текстовых или графических элементов.
- Расширенная версия: Для информационных и рекламных носителей предусмотрен комбинированный вариант, содержащий текстовый дескриптор: «ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ БАНКА РОССИИ».