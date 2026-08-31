Строительство новой детской поликлиники завершится в Звенигороде в 2027 году

В Звенигороде в первом квартале 2027 года планируется завершить строительство новой детской поликлиники. О ходе возведения объекта рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Площадь четырехэтажного здания составит почти 5,7 тыс. кв. м. Сейчас строительная готовность составляет 25%. Продолжается возведение монолитного каркаса надземной части.

Поликлиника рассчитана на 220 посещений в смену. Прием будут вести педиатры и врачи узких специальностей. В здании обустроят стоматологическое отделение, фильтр-бокс, кабинет неотложной помощи, помещение для приема биоматериала, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, дневной стационар, прививочные кабинеты.

Учреждение будет работать в две смены: с 08:00 до 20:00, по субботам – с 08:00 до 15:00.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел поликлинику на 1 тыс. посещений в Королеве.